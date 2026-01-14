Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सरपंच हत्याकांड: अमृतसर में एनकाउंटर के बाद माहौल तनावपूर्ण, पूलिस ने सील किया पूरा इलाका

सरपंच हत्याकांड: अमृतसर में एनकाउंटर के बाद माहौल तनावपूर्ण, पूलिस ने सील किया पूरा इलाका

Edited By Kamini,Updated: 14 Jan, 2026 04:23 PM

encounter in amritsar

जिले में पुलिस व बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर सामने आई है।

अमृतसर : जिले में पुलिस व बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर सामने आई है। अमृतसर के थाना सदर इलाके में सरपंच हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के साथ हुई पुलिस एनकाउंटर के बाद शहर में माहौल तनावपूर्ण  देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस व शूटरों में एनकाउंटर अमृतसर के वल्ला बाईपास के इलाके में हुआ है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर लिया था। फायरिंग के दौरान घायल हुए आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी हालत पर निगरानी रखी जा रही है। इस एनकाउंटर के दौरान मुख्य शूटर सुखराज सिंह उर्फ गूंगा को पुलिस ने मार गिराया। 

आपको बता दें कि, बीते दिनों जिले के एक रिसोर्ट में शादी समारोह के दौरान सरपंच जरमल सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान पुलिस इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया था। जहां पुलिस को पूछताछ के दौरान अहम जानकारियां मिली वहीं आज पुलिस मुख्य शूटर सुखराज सिंह को रिकवरी के लिए वल्ला इलाके में लेकर आई थी। इस दौरान पुलिस अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिन्होंने करीब 6 फायर किए। जवाबी कार्रवाई के दौरान गोली लगने ने एक बदमाश घायल हो गया, जिसे तुरन्त अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 

इस संबंधी जानकारी देते हुए गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि रिकवरी के दौरान हमला हुआ है। मोटारसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच किसी अन्य संदिग्ध के फरार होने की संभावना को देखते हुए इलाके में चेकिंग और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!