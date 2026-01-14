लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फिर बम की सूचना, खाली कराया परिसर

महानगर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में

लुधियाना (राज): महानगर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम होने की सूचना मिली है। बम की खबर फैलते ही अदालत परिसर में भगदड़ मच गई। वकीलों, कर्मचारियों और दूर-दराज से आए लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है।



जानकारी के अनुसार, धमकी भरी एक ई मेल मिली है, जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर के अंदर बम रखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुँच गए। पुलिस ने तुरंत पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट रूम्स और चैंबर्स को खाली करवा लिया गया है। संदिग्ध बैगों और पार्किंग में खड़े वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि लुधियाना कोर्ट पहले भी संवेदनशील रहा है, जिसके चलते पुलिस इस कॉल को हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि, प्राथमिक जांच में इसे एक झूठी सूचना माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं।