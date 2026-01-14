Main Menu

राणा बलचौरिया मर्डर केस में SSP मोहाली के बड़े खुलासे, गिरफ्तार शूटरों ने बताए चौंकाने वाले सच

Edited By Kamini,Updated: 14 Jan, 2026 03:30 PM

ssp mohali revelations

कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया हैं।

मोहाली: कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया हैं। पुलिस ने बीते दिन पश्चिम बंगाल से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहाली SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा कि इन शूटरों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। इस केस में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन मुख्य शूटर और एक अन्य व्यक्ति फरार हो गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान पाठक, तरनदीप सिंह, सुखशेरपाल सिंह आकाश के रूप में हुई है और चौथा व्यक्ति अभी भी फरार है। हमलावर 2 महीने से राणा बलचौरिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी पहले भी एक-दो टूर्नामेंट में राणा बलचौरिया को मारने आए थे लेकिन किसी वजह से वे कामयाब नहीं हो पाए थे।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शूटर खरड़ इलाके में ठहरे हुए थे और उन्होंने वहां किराए पर कमरा लिया था। इसी स्थान से घटना से पहले इलाके की रेकी की और योजना तैयार की गई। अधिकारियों के अनुसार, पूरी साजिश को गैंगस्टर डोनी बल के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर एशदीप सिंह अंजाम तक पहुंचा रहा था। यही नहीं आरोपी शूटरों को समय-समय पेमेंट भी मिलती रही। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि, इस मामले में कितने  पेमेंट हुई।

गोली मारकर हत्या

गौरतलब है कि 15 दिसंबर, 2025 की शाम को मोहाली के सोहाना में एक टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे और उन्होंने राणा को सेल्फी लेने के लिए रोका था। जैसे ही वह रुके, उन पर पास से गोली चलाई गई और हमलावर मोटरसाइकिल पर भाग गए। पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटरों की पहचान अमृतसर के आदित्य कपूर उर्फ ​​मक्खन और करण पाठक के तौर पर हुई है, जो डॉनी बल गैंग से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक, इस घटना में दोनों शूटर समेत कुल 3 लोग शामिल थे।

मोहाली पुलिस ने एक संदिग्ध शूटर का एनकाउंटर किया

गौरतलब है कि मोहाली के सोहाना में कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया की गोली मारकर हत्या करने वाले एक संदिग्ध शूटर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ ​​राणा बलचौरिया मर्डर केस के शूटर का मोहाली के लालरू में एनकाउंटर कर उसे मार गिराया। शूटर की पहचान हरपिंदर उर्फ ​​मिद्दू के तौर पर हुई है, जो नौशेरा पन्नुआं, तरनतारन का रहने वाला था। आरोपी को पुलिस टीम के साथ एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई।

