Punjab में आज : टोल प्लाजा को लेकर किसानों का ऐलान तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
1. Punjab : कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल 13 जनवरी तक बंद, आ सकता है नया आदेश
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार राज्य भर में सभी सरकारी और निजी स्कूल...
2. न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन को लेकर फिर विरोध, प्रर्दशनकारियों ने हाका नृत्य कर जताया आक्रोश
न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन को लेकर एक बार फिर विरोध...
3. हरियाणा CM नायब सैनी पहुंचे लुधियाना, गुरुद्वारा श्री चरण कंवल साहिब में टेका माथा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लुधियाना दौरे पर हैं। यहां उन्होंने आज...
4. एक बार फिर टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे किसान, जानें कब
भारतीय किसान यूनियन एकता भटेड़ी कला के राजपुरा ब्लॉक की एक अहम मीटिंग ...
5. ट्रैवल एजेंट के घर पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी
गांव धमाई में शुक्रवार देर रात लगभग 12 बजे ट्रैवल एजेंट मनजीत भालू के घर के ...
6. सुखपाल खैहरा की जत्थेदार से अपील, स्पीकर संधवां को श्री अकाल तख्त किया जाए तलब
भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आज श्री अकाल तख्त साहिब ...
7. भीषण ठंड के बीच पंजाब के लोगों के लिए 5 दिन भारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
शीतलहर से पूरा पंजाब कांप उठा है। लोहड़ी के त्योहार पर भी पंजाब के लोगों को ...
8. Gurdaspur : चाइना डोर का कहर, युवक के माथे व नाक पर लगे 35 टांके
लोहड़ी के त्योहार पर बहुत से युवक पतंगबाज़ी करते हैं और चाइना डोर का इस्तेमाल...
9. अमृतसर में दुकानदारों ने बंद की मार्केट, गरमाया माहौल, जानें पूरा मामला
अमृतसर की भीड़भाड़ वाली मार्केट में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला ...
10. आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुई पार्षद की भाभी गिरफ्तार, सुबह-सुबह हुई कार्रवाई
चंडीगढ़ में नगर निगम मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो ...
