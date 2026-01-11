अमृतसर में दुकानदारों ने बंद की मार्केट, गरमाया माहौल, जानें पूरा मामला
अमृतसर की भीड़भाड़ वाली मार्केट में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला।
अमृतसर : अमृतसर की भीड़भाड़ वाली मार्केट में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जानकारी के अनुसार IDH मार्केट में जबरन वसूली को लेकर हंगामा हो गया जिसके बाद व्यापारियों द्वारा मार्केट बंद कर प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि IDH मार्केट में एक व्यक्ति द्वारा दुकानदारों से जबरन हफ्ता वसूली की जा रही थी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए व्यापारियों ने बताया कि एक व्यक्ति शराब पीकर अक्सर मार्केट में आकर दुकानदारों से बुरा व्यवहार करता है। उसे कई बार समझाया गया पर वह नहीं हटा। इसके साथ ही बताया कि वह पहले रेहड़ी-फड़ी वालों से पैसे वसूलता था और अब उसने दुकानदारों से भी पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। दुकानदारों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि वह आरोपी की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
