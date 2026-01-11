Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन को लेकर फिर विरोध, प्रर्दशनकारियों ने हाका नृत्य कर जताया आक्रोश

न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन को लेकर फिर विरोध, प्रर्दशनकारियों ने हाका नृत्य कर जताया आक्रोश

Edited By Kalash,Updated: 11 Jan, 2026 04:11 PM

sikh nagar kirtan new zealand protest

न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन को लेकर एक बार फिर विरोध देखने को मिला है।

पंजाब डेस्क : न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन को लेकर एक बार फिर विरोध देखने को मिला है। बता दें कि इस दौरान नगर कीर्तन को रोका नहीं गया पर ब्रायन टमाकी और उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतर पारंपरिक हाका नृत्य कर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए। 

विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि सार्वजनिक सड़कों पर तलवारें और झंडे लहराने की अनुमति किसने दी और वे अपने देश की संस्कृति से किसी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया कि वे सड़कों और गलियों का इस्तेमाल किसी भी तरह से स्थानीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होने देंगे।

वहीं सिख युवाओं ने पूरे घटनाक्रम के दौरान संयम बनाए रखा और शांतिपूर्ण तरीके से नगर कीर्तन जारी रखा। गौतरलब है कि करीब 20 दिन पहले साउथ ऑकलैंड के मनुरेवा इलाके में भी इसी तरह का विरोध हुआ था, जहां हाका प्रदर्शन के चलते नगर कीर्तन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। उस समय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला था।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!