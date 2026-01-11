Main Menu

ट्रैवल एजेंट के घर पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Urmila,Updated: 11 Jan, 2026 02:13 PM

गांव धमाई में शुक्रवार देर रात लगभग 12 बजे ट्रैवल एजेंट मनजीत भालू के घर के बाहर ग्रेनेड फेंकने और फायरिंग की घटना सामने आई।

गढ़शंकर: गांव धमाई में शुक्रवार देर रात लगभग 12 बजे ट्रैवल एजेंट मनजीत भालू के घर के बाहर ग्रेनेड फेंकने और फायरिंग की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि इससे पहले दो सप्ताह पहले भी उनके घर पर फायरिंग हो चुकी थी।

स्थानीय लोगों ने घर के बाहर दीवार और इंटरलॉक पर निशान देखे और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे एसएचओ गगनदीप सिंह सेखों ने बताया कि घटनास्थल पर 12 बोर की गोलियों के निशान मिले हैं, लेकिन ग्रेनेड फेंके जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। डीएसपी दलजीत सिंह खख ने भी कहा कि फिलहाल केवल कूड़े के ढेर में एक कारतूस का खोल मिला है और घटना को लेकर किसी प्रकार के विस्फोटक के सबूत नहीं मिले हैं।

इस बीच, गैंगस्टर गोपी नवांशहरिया द्वारा व्हाट्सऐप पर भेजा गया मैसेज वायरल हुआ, जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पुलिस ने इसे झूठा बताते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं और यह किसी ने डराने-धमकाने के लिए फैलाया हो सकता है।

मनजीत भालू ट्रैवल एजेंट हैं और पड़ोसियों ने बताया कि घर के बाहर बने नए गड्डे और निशान शुक्रवार रात के बाद ही दिखाई दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए जा रहे हैं।

