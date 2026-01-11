Punjab : कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल 13 जनवरी तक बंद, आ सकता है नया आदेश

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार राज्य भर में सभी सरकारी और निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे।

पंजाब डेस्क : मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार राज्य भर में सभी सरकारी और निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस क्रम में 12 जनवरी को भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जानकारी के अनुसार फिलहाल स्कूल 14 जनवरी से पहले की तरह खुलने की संभावना है, लेकिन लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के छात्रों की छुट्टियां आगे बढ़ाई जा सकती हैं।

सूत्रों के मुताबिक छुट्टियां 2 से 3 दिन और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। अभिभावकों और छात्रों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करने की सलाह दी गई है।

