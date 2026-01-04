Main Menu

Breaking

  • Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 04 Jan, 2026 04:57 PM

breaking news punjab top 10 top 10

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पवित्र स्वरूप गायब होने का मामला, SIT ने मोरिंडा में छापेमारी की

1. पंजाब के मौसम की नई अपडेट! 7 जनवरी तक चेतावनी जारी
पंजाब और चंडीगढ़ में सर्द मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कड़ाके की ठंड...

2. श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पवित्र स्वरूप गायब होने का मामला, SIT ने मोरिंडा में छापेमारी की
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हेड ऑफिस से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 328...

3. शिरोमणि अकाली दल का नेता गिरफ्तार! गंभीर आरोप दर्ज
खन्ना के दोराहा इलाके में डेढ़ साल की बच्ची के लापता होने के गंभीर मामले में पुलिस...

4. जालंधर मेयर विनीत धीर के पिता का आकस्मिक निधन, परिवार में मातम
जालंधर के मेयर विनीत धीर के लिए रविवार की सुबह दुखद खबर आई। उनके पिता का...

5. पंजाब में रजिस्ट्री करवाने वाले दें ध्यान! हो गया बड़ा बदलाव
पंजाब सरकार द्वारा जमीन प्लाटों आदि सभी तरह की रजिस्ट्री करवाने के लिए नियम...

6. नए साल पर बदली गुरदासपुर के व्यक्ति की किस्मत, जीते 1.5 करोड़ रुपये
पंजाब स्टेट डियर मंथली लॉटरी का पहला इनाम गुरदासपुर जिले को लगा है ...

7. सोनम बाजवा का गोवा परफॉर्मेंस विवादों में, सोशल मीडिया पर भड़के पंजाबी यूजर्स
एक्ट्रेस सोनम बाजवा का न्यू ईयर पर गोवा में डांस सोशल मीडिया पर विवाद...

8. Chandigarh : स्कूलों में बढ़ेंगी छुट्टियां! अब 10 तारीख तक नहीं खुलेंगे स्कूल
लगातार ठंड और घने कोहरे की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों ...

9. बटाला निगम का सेनेटरी अफसर 4 घंटे के अंदर सस्पेंड, जानें वजह
पंजाब के कार्यकारी प्रधान और बटाला से विधायक शैरी कलसी ने साफ किया है ...

10. Punjab : पेंटर की 25 लाख रुपए की निकली लॉटरी, खुशी के मारे आंखों से निकले आंसू
कहावत है कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही...

