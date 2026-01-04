शिरोमणि अकाली दल का नेता गिरफ्तार! गंभीर आरोप दर्ज

खन्ना के दोराहा इलाके में डेढ़ साल की बच्ची के लापता होने के गंभीर मामले में पुलिस ने पूर्व सरपंच और शिरोमणि अकाली दल के नेता जगजीत सिंह उर्फ जग्गी (गांव चंकोइयां खुर्द के रहने वाले) को गिरफ्तार किया है।

दोराहा/खन्ना (विनायक/विपन): खन्ना के दोराहा इलाके में डेढ़ साल की बच्ची के लापता होने के गंभीर मामले में पुलिस ने पूर्व सरपंच और शिरोमणि अकाली दल के नेता जगजीत सिंह उर्फ जग्गी (गांव चंकोइयां खुर्द के रहने वाले) को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से इलाके का राजनीतिक माहौल गरमा गया है, क्योंकि अकाली दल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। गौरतलब है कि जग्गी को पिछले साल ड्रग तस्करी और हथियारों की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस समय जग्गी के जमीन विवाद में गोलियां भी चली थीं।

इस गिरफ्तारी के विरोध में अकाली नेता गुरप्रीत सिंह लापरा की लीडरशिप में वर्करों ने देर रात दोराहा पुलिस चौकी के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस बदमाशी पर उतर आई है और अकाली नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि SHO आकाश दत्त जगजीत जग्गी को अपनी प्राइवेट गाड़ी में ले गए और इस बारे में परिवार या पार्टी को कोई जानकारी नहीं दी गई। अकाली नेताओं ने यह भी कहा कि पुलिस चौंकी का गेट बंद करके उन्हें अंदर जाने से रोका गया।

दूसरी तरफ, SHO आकाश दत्त ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक, दिलप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह कभी जग्गी का दोस्त था। जब दिलप्रीत की पत्नी की मौत हुई, तो उसकी बेटी सिर्फ 14 दिन की थी। जग्गी ने बच्ची की देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन आरोप है कि उसने बच्ची को किसी और को दे दिया और अब दिलप्रीत को उसकी बेटी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। जब पिता ने अपनी बेटी वापस मांगी, तो उससे पैसे मांगे गए। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी निष्पक्ष जांच की जा रही है और सच्चाई सामने आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here