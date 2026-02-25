भारी मात्रा में अफीम और चूरा पोस्त सहित तस्कर काबू, मामला दर्ज

Edited By Kalash,Updated: 25 Feb, 2026 01:23 PM
नशा सप्लाई करने के लिए जा रहे एक नशा तस्कर को मोती नगर की पुलिस ने काबू कर लिया।
लुधियाना (गौतम): नशा सप्लाई करने के लिए जा रहे एक नशा तस्कर को मोती नगर की पुलिस ने काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी को उस समय काबू किया जब आरोपी कैंटर में नशा लेकर जा रहा था। आरोपी से 5 किलो 600 ग्राम अफीम व 30 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ नशा तस्करी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काबू किए आरोपी की पहचान जगमेल सिंह उर्फ हैप्पी व फरार आरोपियों की पहचान तरणप्रीत सिंह व हैप्पी के रूप में की गई है।
सब-इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी गश्त के संबंध में शिव चौक निकट कैंसर अस्प्ताल मौजूद थी तो उन्हें मुखबिर ने सूचना दी कि उक्त आरोपी मिलीभुगत कर नशा सप्लाई करने का धंधा करते है। सूचना के आधार पर रेड कर पुलिस ने आरोपी को उस समय काबू किया जब आरोपी कैंटर में नशा लेकर आया था। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ कर उसके साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि आरोपी नशा कहां से लाकर किन इलाकों में सप्लाई करते है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here