बटाला निगम का सेनेटरी अफसर 4 घंटे के अंदर सस्पेंड, जानें वजह

पंजाब के कार्यकारी प्रधान और बटाला से विधायक शैरी कलसी ने साफ किया है कि बटाला शहर में किसी भी विभाग द्वारा लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गुरदासपुर (गुरप्रीत): पंजाब के कार्यकारी प्रधान और बटाला से विधायक शैरी कलसी ने साफ किया है कि बटाला शहर में किसी भी विभाग द्वारा लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बटाला एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, जहां सिख, हिंदू, ईसाई सहित हर भाईचारे के धार्मिक समागम मनाए जाते हैं और इन मौकों पर किसी भी विभाग की लापरवाही स्वीकारयोग्य नहीं है।

विधायक शैरी कलसी ने बताया कि बटाला शहर में सजे नगर कीर्तन के दौरान नगर निगम के एक अधिकारी द्वारा घोर लापरवाही की गई। उन्होंने कहा कि बटाला में नगर कीर्तन के रूट में कूड़े के ढेर लगे थे, जिससे संगत में निराशा पाई गई और उन्होंने इस पर सवाल भी उठाए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानिय सरकार विभाग, पंजाब सरकार द्वारा महज चार घंटे के अंदर एक्शन लेते हुए नगर निगम बटाला के सेनेटरी अफसर जगदीप सिंह की सेवाएं सस्पेंड कर दी गई। 

शैरी कलसी ने कहा कि वह 24 घंटे शहर वासियों की सेवा के किए उपलब्ध हैं पर कुछ राजनीतिक नेता और निगम में खुद को जिम्मेदार बताने वाले लोग अपनी ड्यूटी से कतराते रहते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की सलाह दी। उन्होंने दोहराया कि वह ऐतिहासिक और धार्मिक शहर बटाला के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है और शहर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  

गौरतलब है कि नगर निगम बटाला के कमिश्नर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जगदीप सिंह, सेनेटरी अफसर, नगर निगम बटाला को अपनी ड्यूटी में की गई घोर लापरवाही के चलते पंजाब सिविल सेवाएं (सजा और अपील) नियमावली 1970 के नियम 4(1) तहत सरकारी सेवा से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इस अधिकारी के खिलाफ संबंधित नियमों के तहत आरोप सूची अलग तौर पर जारी की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।  

