Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chandigarh : स्कूलों में बढ़ेंगी छुट्टियां! अब 10 तारीख तक नहीं खुलेंगे स्कूल

Chandigarh : स्कूलों में बढ़ेंगी छुट्टियां! अब 10 तारीख तक नहीं खुलेंगे स्कूल

Edited By Urmila,Updated: 04 Jan, 2026 11:37 AM

school holidays extended in chandigarh

लगातार ठंड और घने कोहरे की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों के समय में कुछ समय के लिए बदलाव करने का आदेश जारी किया है।

चंडीगढ़ (आशीष) : लगातार ठंड और घने कोहरे की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों के समय में कुछ समय के लिए बदलाव करने का आदेश जारी किया है। शिक्षा ऑफिसर चंडीगढ़ की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, चंडीगढ़ के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 10 जनवरी, 2026 तक छुट्टियां रहेंगी, जबकि आदेशों के अनुसार, क्लास 1 से 8 और नॉन-बोर्ड क्लास (9वीं और 11वीं) के लिए स्कूल फिजिकली नहीं खुलेंगे। हालांकि, स्कूल सुबह 9 बजे के बाद इन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। स्कूल स्टाफ की ड्यूटी भी उसी हिसाब से तय की जाएगी।

बोर्ड क्लास के लिए सीमित घंटों के लिए खुलेंगे स्कूल

स्कूलों को क्लास 10वीं और 12वीं (बोर्ड क्लास) के लिए फिर से खोलने की इजाजत होगी, लेकिन सुबह 9:30 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद नहीं। यह पक्का करने के लिए कि प्री-बोर्ड परीक्षाएं बाधित न हों, स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। डबल शिफ्ट में काम करने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल/हेड टीचर अपने शाम की शिफ्ट के स्टाफ को सुबह की शिफ्ट में बुला सकते हैं ताकि काम ठीक से चलता रहे। यह ऑर्डर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नीतीश सिंगला ने जारी किया है। प्रशासन ने सभी स्कूल हेड से अपील की है कि वे स्टूडेंट्स की सेफ्टी और हेल्थ को यकीनी बनाने के लिए इन हिदायतों को सख्ती से पालना करने की अपील की है। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!