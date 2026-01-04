पंजाब के MP का रिश्तेदार बना करोड़पति, चंद घंटों में चमकी किस्मत
Edited By Kalash,Updated: 04 Jan, 2026 06:20 PM
पंजाब स्टेट डियर मंथली लॉटरी का पहला इनाम गुरदासपुर जिले को लगा है।
गुरदासपुर (गुरप्रीत): पंजाब स्टेट डियर मंथली लॉटरी का पहला इनाम गुरदासपुर जिले को लगा है। 1.5 करोड़ रुपये के इस बड़े इनाम से हरदो बथवाला गांव के रहने वाले संदीप सिंह रंधावा की किस्मत पल भर में बदल गई। संदीप सिंह रंधावा पेशे से आटा चक्की चलाने वाले हैं और जमींदार भी हैं।
दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह लॉटरी सिर्फ इत्तेफाक से लॉटरी स्टॉल के मालिक के कहने पर ही खरीदी थी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसी टिकट का 1.5 करोड़ रुपये का पहला इनाम निकाला। गौरतलब है कि संदीप सिंह रंधावा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के दूर के रिश्तेदार भी हैं।
