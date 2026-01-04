Main Menu

सोनम बाजवा का गोवा परफॉर्मेंस विवादों में, सोशल मीडिया पर भड़के पंजाबी यूजर्स

Edited By Urmila,Updated: 04 Jan, 2026 01:25 PM

एक्ट्रेस सोनम बाजवा का न्यू ईयर पर गोवा में डांस सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन गया है।

पंजाब डेस्क : एक्ट्रेस सोनम बाजवा का न्यू ईयर पर गोवा में डांस सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन गया है। उनके शॉर्ट कॉस्ट्यूम और स्टेज मूव्स को लेकर कई पंजाबी यूजर्स ने आपत्ति जताई। कुछ लोगों का कहना है कि यह पंजाब की सभ्यता और मर्यादा के खिलाफ है।  यूजर्स ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए लिखा कि सोनम का प्रदर्शन “पंजाब का जुलूस” और “फेल हीरोइन” जैसा रहा। कुछ ने तो इसे ख़राब दौर की याद दिलाने वाला भी बताया।

यह पहला मामला नहीं है जब सोनम बाजवा विवादों में आई हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई बार विवादित स्थितियों का सामना किया है। सोनम बाजवा केएल राहुल के साथ डेटिंग की अफवाह, शहनाज गिल विवाद, जान्हवी कपूर के एक्सेंट पर रिएक्शन, ईसाई धर्म से जुड़े पुराने ट्वीट्स का विवाद, एयरपोर्ट विवाद को लेकर चर्चा में रही है।  

मस्जिद विवाद: फिल्म ‘पिट सियापा’ की शूटिंग के दौरान, फतेहगढ़ साहिब की मस्जिद में सीन फिल्माने पर शाही इमाम ने आपत्ति जताई थी। सोनम और उनकी टीम को माफी मांगनी पड़ी थी।

शराब-सिगरेट ट्रेलर विवाद: कुछ महीने पहले उनके फिल्म ट्रेलर में शराब पीते और सिगरेट पकड़े दिखाए जाने पर पंजाब कलाकार मंच और SGPC के सदस्य ने विरोध जताया था।

