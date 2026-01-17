लुधियाना में युवक ने मजबूर होकर उठाया खौफनाक कदम, सु/साइड नोट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Edited By Urmila,Updated: 17 Jan, 2026 12:06 PM
लुधियाना (गीतांजलि): पंजाब के लुधियाना शहर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने चुन्नी से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना कोट मंगल सिंह नगर इलाके की है, जहां मकान की छत के पास बनी खिड़की से युवक का शव लटकता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घर की तलाशी के दौरान मृतक के कमरे से दो सुसाइड नोट बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके दो साथियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में थाना डिवीजन नंबर-6 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया।
गली में लटका मिला शव
पुलिस के अनुसार गली नंबर-23, खुहीसर गुरुद्वारा साहिब के पास स्थित एक मकान की खिड़की से युवक का शव बाहर की ओर लटका हुआ था। पुलिस ने युवक को नीचे उतारा, लेकिन जांच में उसकी मौत की पुष्टि हो गई। मृतक की पहचान जुनेद अहमद पुत्र अल्ताफ अहमद के रूप में हुई है, जो पिछले काफी समय से लुधियाना में रह रहा था। शव को पोस्टमार्टम व आगे की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल लुधियाना की मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखवाया गया है।
कमरे से मिले दो सुसाइड नोट
पुलिस ने आसपास के लोगों की मौजूदगी में जब घर के कमरों की तलाशी ली, तो बेड पर रखे दो पर्चे मिले, जिन पर हिंदी में सुसाइड नोट लिखा हुआ था। इन नोट्स को पढ़ने के बाद पूरे मामले की गंभीरता सामने आई। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी लक्ष्मी, कृष्ण कंडा और लक्की उर्फ युवराज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप
सुसाइड नोट में जुनेद अहमद ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और दोनों युवक उसे लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उसने लिखा कि तीनों ने मिलकर उसे धमकाया, बच्चों को जान से मारने की धमकी दी और बिना किसी गवाह के खाली तलाक दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए। जुनेद ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपियों ने उस पर 3 से 4 लाख रुपये का कर्ज चढ़ा दिया, उसके क्रेडिट कार्ड अपने पास रख लिए और मोबाइल फोन भी छीन लिया।
सुसाइड नोट में छलका युवक का दर्द, पत्नी व दो युवकों पर गंभीर आरोप
कोट मंगल सिंह इलाके में आत्महत्या करने वाले युवक जुनेद अहमद के सुसाइड नोट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नोट में जुनेद ने अपनी पत्नी और उसके दो कथित साथियों पर लगातार मानसिक प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी और आर्थिक शोषण के आरोप लगाए हैं। जुनेद ने लिखा कि उसे डराकर और दबाव बनाकर खाली तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए।
उसने दावा किया कि उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिसके चलते वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था। सुसाइड नोट के अनुसार, आरोपियों ने जुनेद पर 3 से 4 लाख रुपये का कर्ज चढ़ा दिया और उसके क्रेडिट कार्ड अपने पास रख लिए। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया, जिससे वह किसी से मदद नहीं मांग सका।
जुनेद ने पुलिस और प्रशासन से अपील की कि उसके बच्चों रूहल और दानिश को उसके पिता के हवाले किया जाए, जो लखनऊ में रहते हैं। उसने यह भी लिखा कि उसकी मौत के लिए जिन लोगों ने उसे मजबूर किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
दूसरे पत्र में जुनेद ने अपनी बेटी और बेटे के नाम भावुक संदेश लिखा। उसने बच्चों को अल्लाह पर भरोसा रखने, अपने धर्म पर कायम रहने और एक-दूसरे का सहारा बनने की सीख दी। पत्र में पिता का दर्द, अकेलापन और बच्चों के प्रति गहरा प्यार साफ झलकता है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
