Punjab: नशीले पदार्थों सहित 7 आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

फिरोजपुर : फिरोजपुर जिले के अलग-अलग थानों की पुलिस ने हेरोइन, नशीली गोलियों और कैप्सूल के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए SP इन्वेस्टिगेशन फिरोजपुर मंजीत सिंह ने बताया कि थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने ASI सुखबीर सिंह की लीडरशिप में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए आरोपी टेकचंद उर्फ ​​टेका को 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। वहीं, थाना मल्लांवाला के ASI दर्शन सिंह की लीडरशिप में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान शक के आधार पर आरोपी निशान को गिरफ्तार करके उसके पास से 5 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

फिरोजपुर कैंट थाने की पुलिस ने ASI रमन कुमार की लीडरशिप में राजन और राजा उर्फ ​​काली को गिरफ्तार करके उनके पास से 5.55 ग्राम हेरोइन बरामद की। आरिफके थाने के निर्मल सिंह की लीडरशिप में एक पुलिस पार्टी ने पेट्रोलिंग के दौरान अनाज मंडी आरिफके में एक संदिग्ध व्यक्ति को ड्रग्स लेते देखा। शक के आधार पर उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को अपना नाम शाम लाल उर्फ ​​शर्मा बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक ग्राम हेरोइन, एक लाइटर, एक 20 रुपये का नोट और एक चांदी का सिक्का बरामद हुआ। एसपी मनजीत सिंह ने बताया कि घाल खुर्द थाने की पुलिस ने ASI बलविंदर सिंह की लीडरशिप में एक संदिग्ध व्यक्ति गुरमुख सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से 6.20 ग्राम हेरोइन बरामद की।

उन्होंने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तलवंडी भाई थाने की पुलिस ने हरजिंदर सिंह नाम के व्यक्ति को हेरोइन ले जाते हुए गिरफ्तार किया और उसके पास से एक चांदी का सिक्का, एक लाइटर, 10 रुपये का एक मुड़ा हुआ नोट और एक प्लास्टिक कवर बरामद किया। SP मनजीत सिंह ने बताया कि जब कुलगढ़ी थाने की पुलिस SHO दविंदर सिंह गरचा की लीडरशिप में पेट्रोलिंग कर रही थी, तो उन्हें सूचना मिली कि गगनदीप पाल उर्फ ​​गगन नशीले कैप्सूल और गोलियां बेचने का धंधा करता है और अभी जीरा रोड से फिरोजपुर कैंटोनमेंट की तरफ नशीले कैप्सूल और गोलियां ला रहा है।

तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस पार्टी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और DSP सब-डिवीजन करण शर्मा की मौजूदगी में उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 6980 नशीले कैप्सूल और 1600 नशीली गोलियां (कुल 8580 नशीले कैप्सूल और गोलियां) बरामद हुई। हेरोइन, नशीली गोलियां, कैप्सूल और लाइटर के साथ पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सिटी फिरोजपुर थाने, फिरोजपुर कैंटोनमेंट थाने, आरिफके थाने, कुलगढ़ी थाने, घल्ल खुर्द थाने, तलवंडी भाई थाने में केस दर्ज हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है।

