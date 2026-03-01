Punjab: देवर ने भाभी से पार की शर्म की सारी हदें, Pregnant होने पर खुली पोल

एक विवाहित महिला ने अपने देवर (जो कि पंजपीर नगर का रहने वाला है)

अबोहर: फाजिल्का जिले की एक विवाहित महिला ने अपने देवर (जो कि पंजपीर नगर का रहने वाला है) पर आरोप लगाया है कि उसने उसे जबरन अपने घर में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस कारण वह तीन महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिटी थाना नंबर-1 की पुलिस उसका बयान दर्ज कर रही है।

उपचाराधीन 21 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी करीब तीन साल पहले हुई थी और उसकी एक बेटी है। पीड़िता के अनुसार, उसका पति कुछ महीनों से श्रीगंगानगर में काम कर रहा था। हाल ही में उसके चाचा ससुर का बेटा, जो पंजपीर नगर में रहता है, उसे सरसों की कटाई के काम के बहाने अबोहर ले आया। पीड़िता ने बताया कि अबोहर पहुंचने के बाद उसके देवर ने उसे अपने घर में बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि करीब तीन महीनों तक उसके देवर ने उसे मोबाइल फोन नहीं दिया, जिस कारण वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकी। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपने परिवार को सूचना दी, जिनकी मदद से वह आरोपी के चंगुल से निकलने में सफल रही और अस्पताल में भर्ती हो सकी। अस्पताल में डॉक्टर जसलीन कौर द्वारा पीड़िता की मेडिकल जांच की जा रही है और उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। संबंधित पुलिस स्टेशन को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसके आरोपों तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी तथा उसके देवर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।