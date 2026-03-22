जालंधर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, देसी पिस्टल व मोटरसाइकिल सहित 2 गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और एसीपी नार्थ अशोक मीणा की देखरेख में थाना नंबर 8 साहिल चौधरी की पुलिस पार्टी ने चोरी के 19 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल और एक देसी पिस्टल सहित दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

जालंधर (पंकज, कुंदन): पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और एसीपी नार्थ अशोक मीणा की देखरेख में थाना नंबर 8 साहिल चौधरी की पुलिस पार्टी ने चोरी के 19 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल और एक देसी पिस्टल सहित दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान हरदीप सिंह और संदीप कुमार जालंधर के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्तियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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