  • Punjab: नशे के विरुद्ध पुलिस का सख्त Action, 2 आरोपी किए गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 08 Jan, 2026 04:21 PM

जिला रूपनगर में नशा तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज किया गया है।

रूपनगर : जिला रूपनगर में नशा तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज किया गया है। इसी कड़ी में आज गुलनीत सिंह खुराना, आईपीएस, वरिष्ठ कप्तान पुलिस, रूपनगर ने बताया कि पंजाब डीजीपी गौरव यादव के दिशा-निर्देशों रूपनगर रेंज की अगुवाई में जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान “युद्ध नशे विरुद्ध” चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत थाना नंगल पुलिस ने नशा करने के आदी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन कुमार निवासी गांव ब्राह्मणपुर और सिलेंडर सिंह निवासी गांव अजौली के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि जिले में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने और शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन (CASO) चलाया गया। इस दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी इमारतों सहित अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच की गई।

और ये भी पढ़े

वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। बिना नंबर प्लेट, ओवर स्पीड, मॉडिफाइड साइलेंसर, गलत पार्किंग, शराब पीकर वाहन चलाने सहित नियम तोड़ने वालों के कुल 37 चालान काटे गए। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशा तस्करी या स्मगलिंग जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो, तो इसकी सूचना पंजाब एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर 97791-00200 (व्हाट्सएप चैटबॉट) या जिला पुलिस के संबंधित नंबरों पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

