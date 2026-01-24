Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर लगा जाम, चाइना डोर कारण Student की मौत पर भड़के लोग

लुधियाना-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर लगा जाम, चाइना डोर कारण Student की मौत पर भड़के लोग

Edited By Kamini,Updated: 24 Jan, 2026 06:26 PM

traffic jam on ludhiana chandigarh national highway

लुधियाना-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम होने की सूचना मिली है। चाइना डोर की चपेट में आने से स्कूली छात्र की गला कटने से हुई मौत के बाद लोग गुस्से में हैं और उन्होंने लुधियाना-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया है।

समराला (विपन): लुधियाना-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम होने की सूचना मिली है। चाइना डोर की चपेट में आने से स्कूली छात्र की गला कटने से हुई मौत के बाद लोग गुस्से में हैं और उन्होंने लुधियाना-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। गांववालों और किसान यूनियन ने नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया है और इस मौत के गुनहगारों को सजा देने और चाइना वायर के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है।

जानकारी के मुताबिक, आज स्कूल से घर लौट रहे एक 15 साल के लड़के की चाइना डोर की चपेट में आने से गला कटने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक लड़के की पहचान गांव रोहाले के रहने वाले तरनजोत सिंह के तौर पर हुई है, जो परिवार का इकलौता बेटा था। इस घटना में मृतक तरनजोत का एक और साथी, जो उसके साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था, भी चाइना वायर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए समरला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना से गुस्साए गांववालों ने किसान यूनियन के साथ मिलकर लुधियाना-चंडीगढ़ हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया है और ट्रैफिक रोक दिया गया है। फिलहाल, पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ट्रैफिक को सुचारू किया जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!