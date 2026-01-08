Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab: सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश पड़ी भारी, युवती गिरफ्तार

Punjab: सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश पड़ी भारी, युवती गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 08 Jan, 2026 03:43 PM

the young woman who displayed weapons has been arrested

सोशल मीडिया पर हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है।

बठिंडा (विजय वर्मा): सोशल मीडिया पर हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। बीते कुछ दिनों में ही पुलिस ने ऐसे करीब आधा दर्जन मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में अब एक युवती द्वारा हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट करने का मामला सामने आया है।

PunjabKesari

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की हथियार के साथ फोटो और वीडियो वायरल हो रही थी। पुलिस द्वारा जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह वीडियो जिला बठिंडा के गांव कटार सिंह वाला की रहने वाली वीरपाल कौर पत्नी कुलदीप सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सदर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने वीरपाल कौर को गिरफ्तार किया।

इस संबंध में थाना सदर के सहायक थानेदार धर्मवीर शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी युवती को गिरफ्तार करने के बाद नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश से न केवल कानून-व्यवस्था को खतरा पैदा होता है, बल्कि युवा वर्ग पर इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। जिला पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या हथियारों के प्रदर्शन से दूर रहें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!