Punjab: बुजुर्ग व्यक्ति ने उठाया खौफनाक कदम, 2 महिलाओं सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Kamini,Updated: 05 Jan, 2026 01:38 PM

the elderly man took a terrible step

पुलिस सब-डिवीजन तपा अंतर्गत गांव रूड़ेके कलां में एक बुजुर्ग व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपों के तहत गांव दराज निवासी 2 महिलाओं और 1 व्यक्ति के खिलाफ थाना रूड़ेके कलां में मामला दर्ज किया गया है।

तपा मंडी (गर्ग, शाम): पुलिस सब-डिवीजन तपा अंतर्गत गांव रूड़ेके कलां में एक बुजुर्ग व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपों के तहत गांव दराज निवासी 2 महिलाओं और 1 व्यक्ति के खिलाफ थाना रूड़ेके कलां में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में कुलविंदर कौर पत्नी सुखविंदर सिंह, निवासी मेहता रोड रूड़ेके कलां ने बताया कि वह और उसका पति दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। उन्होंने बताया कि वे 3 बहनें हैं और उनका कोई भाई नहीं है। उनके पिता मेजर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी दराज के नाम लगभग 12 एकड़ जमीन थी।

शिकायतकर्त्ता के अनुसार, उनकी माता की मृत्यु के बाद ताया के पुत्र बलवीर सिंह पुत्र हाकम सिंह ने कथित रूप से धोखे से यह जमीन अपने नाम करवा ली थी, जिसके खिलाफ उनके पिता ने एस.डी.एम. तपा की अदालत में मामला दायर किया था। करीब 2 वर्ष पूर्व बलवीर सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह जमीन उसके पुत्र हरदीप सिंह के नाम हो गई। इस मामले में भी मेजर सिंह द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। कुलविंदर कौर ने आरोप लगाया कि जब भी उनके पिता गांव दराज जाते थे, तो हरदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह, वीरपाल कौर पत्नी बलवीर सिंह और मनजीत कौर पत्नी हरदीप सिंह द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जाता था, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगे थे।

घटना वाले दिन परिवार नगर कीर्तन में शामिल होने गया हुआ था और मेजर सिंह घर में अकेले थे। आरोपियों की कथित प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने घर की छत पर बने कमरे में लोहे की गार्डर से परना बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में थाना रूड़ेके कलां के प्रभारी सब-इंस्पैक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि कुलविंदर कौर के बयान के आधार पर हरदीप सिंह, वीरपाल कौर और मनजीत कौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

