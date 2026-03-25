पठानमाजरा की गिरफ्तारी के बाद बोले सुखजिंदर रंधावा, कहा- AAP की किरकिरी से ध्यान भटकाने के लिए...

Edited By Kalash,Updated: 25 Mar, 2026 04:11 PM

गुरदासपुर के MP और पंजाब के पूर्व डिप्टी सी.एम. सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की गिरफ्तारी को 'ड्रामा' करार दिया है।

पंजाब ​​डेस्क : गुरदासपुर के MP और पंजाब के पूर्व डिप्टी सी.एम. सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की गिरफ्तारी को 'ड्रामा' करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी अमृतसर के DM सुसाइड केस में भगवंत मान और AAP की किरकिरी से ध्यान भटकाने के लिए की गई है।

उन्होंने कहा कि पहले हरमीत सिंह पठानमाजरा को खुद ही भगा दिया गया और अब उन्हें खुद ही गिरफ्तार करवा लिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने और उनके रिश्तेदार पठानमाजरा ने मिलकर पंजाब को एक नया रंग दिखा दिया है।

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