फोकल पॉइंट में फैक्ट्री प्रबंधन की बड़ी लापरवाही: 3 घंटे तक तड़पता रहा मजदूर, हुई मौ+त

फोकल पॉइंट फेज-7 से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है।

लुधियाना (राज): फोकल पॉइंट फेज-7 से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक सरिया फैक्ट्री के भीतर 53 वर्षीय मजदूर बलिस्टर माहतो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।



आरोप है कि फैक्ट्री परिसर में चक्कर खाकर गिरने के बाद बलिस्टर करीब तीन घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन पत्थर दिल प्रबंधन ने उसे अस्पताल पहुँचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जब तक उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। इस मामले में थाना फोकल प्वाइंट की पुलिस ने मृतक की पत्नी ऊषा देवी के बयान पर आरोपी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।



मृतक बलिस्टर माहतो की पत्नी के मुताबिक उसका पति पिछले कई सालों से इसी सरिया फैक्ट्री में अपनी मेहनत का पसीना बहा रहा था। सोमवार की सुबह वह रोज की तरह अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए ड्यूटी पर गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज वह जीवित घर नहीं लौट पाएगा। शाम करीब 5 बजे परिजनों को सूचना मिली कि बलिस्टर फैक्ट्री में गिर गया है। परिजनों का गंभीर आरोप है कि गिरने के बाद उसे समय पर इलाज नहीं मिला। प्रबंधन की इस कथित लापरवाही के कारण एक गरीब परिवार का सहारा छिन गया। जांच अधिकारी का कहना है कि मामले की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है और फैक्ट्री मालिकों की भूमिका की गहनता से जांच होगी।