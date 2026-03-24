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आधी रात गांव में सनसनीखेज वारदात, कार छोड़ भागे युवक

Edited By Urmila,Updated: 24 Mar, 2026 02:05 PM

sensational crime in the village at midnight

गुरदासपुर के गांव भूले चक में आधी रात को गांव के ही कुछ युवक गेट फांदकर एक घर में घुस गए और कुछ दिन पहले हुए मामूली झगड़े को लेकर हमला कर दिया।

गुरदासपुर (गुरप्रीत सिंह) : गुरदासपुर के गांव भूले चक में आधी रात को गांव के ही कुछ युवक गेट फांदकर एक घर में घुस गए और कुछ दिन पहले हुए मामूली झगड़े को लेकर हमला कर दिया। परिवार का आरोप है कि कार में आए इन तीन युवकों ने घर में अकेली महिला और छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शा और उनके कपड़े फाड़ दिए और घर में तोड़फोड़ भी की। 

attack

वजह बताई जा रही है कि घर के लड़के ने कुछ दिन पहले गांव के ही एक दूसरे लड़के के साथ इन हमलावर युवकों के झगड़े में बीच-बचाव किया था। इसी बात की रंजिश निकालने की कोशिश की, लेकिन जब गांव के लोग इकट्ठा हुए तो ये युवक अपनी कार वहीं छोड़कर भाग गए। गुस्साए गांववालों ने कार में भी तोड़फोड़ की। वहीं मामले की जानकारी संबंधित थाना तिब्बड़ की पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

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