गुरदासपुर में बीच सड़क पलटी सवारियों से भरी इनोवा कार, बाल-बाल बचे लोग!

गुरदासपुर से गालहड़ी रोड पर पिछले साल आई बाढ़ के कारण सड़क के किनारे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण रोज़ाना आने-जाने वाले राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): गुरदासपुर से गालहड़ी रोड पर पिछले साल आई बाढ़ के कारण सड़क के किनारे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण रोज़ाना आने-जाने वाले राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं।

आज फिर गालहड़ी अड्डे के पास, बीएसएफ चौकी के सामने, सड़क पर हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, एक इनोवा कार अचानक संतुलन खोने के कारण सड़क किनारे टूटे हिस्से पर पलट गई। कार में लगभग 6-7 सवारियां थीं, जो बाल-बाल बच गईं। बताया जा रहा है कि यह कार विवाह समारोह से लौट रही थी।

इलाके में पिछले साल आई बाढ़ के कारण सड़क किनारे काफी नुकसान हुआ था, जिससे कई जगहों पर सड़क का किनारा पूरी तरह खत्म हो गया है। इसी वजह से चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार को नुकसान पहुंचा है।

गौरतलब है कि इस मामले को लेकर इलाके के लोगों ने कई बार प्रशासन का ध्यान खींचा है और कई बार खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इलाके के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ से हुए नुकसान वाली सड़क की मरम्मत जल्द की जाए, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। यह इलाका ऐतिहासिक गुरुद्वारे के कारण रोजाना हजारों श्रद्धालु आते-जाते हैं।

पर प्रशासन की लापरवाही के कारण लोग रोज़ाना हादसों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों और सरकार से अनुरोध किया है कि सड़क किनारों में सुधार किया जाए ताकि किसी के साथ बड़ा हादसा न हो सके।