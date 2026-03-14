इनोवा, मोटरसाइकिल व टिपर की जबरदस्त टक्कर, 2 घरों के बुझे चिराग

फतेहगढ़ चूड़ियां-बटाला रोड पर काला अफगाना के अड्डे के पास एक इनोवा मोटरसाइकिल और एक टिपर के बीच जोरदार टक्कर होने से हुए एक भयानक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): फतेहगढ़ चूड़ियां-बटाला रोड पर काला अफगाना के अड्डे के पास एक इनोवा मोटरसाइकिल और एक टिपर के बीच जोरदार टक्कर होने से हुए एक भयानक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस बारे में गांव पिंडी के मृतक विलियम मसीह (45) के पिता अमरीक मसीह और उनके रिश्तेदार सरवन मसीह और दूसरे मृतक गांव हरदोरवाल कलां के 28 साल के परमिंदर सिंह के पड़ोसी बलजीत सिंह ने बताया कि मृतक परमिंदर सिंह और विलियम मसीह दोनों आज सुबह मोटरसाइकिल पर बटाला जा रहे थे और जब वे काला अफगाना के पास पहुंचे तो एक इनोवा गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया और उनसे टक्कर मार दी, जिससे दोनों गुजरते हुए टिपर के नीचे आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक विलियम मसीह अपने पीछे 3 बेटे छोड़ गया है जबकि पलविंदर सिंह का एक छोटा बेटा है। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही फतेहगढ़ चूड़ियां के SHO सुरिंदरपाल सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बटाला भेज दिया। इस बारे में SHO सुरिंदरपाल सिंह ने कहा कि इनोवा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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