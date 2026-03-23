बेखौफ चोरों का आतंक : एक रात में 8 दुकानों के तोड़े ताले, दुकानदारों में मची हाहाकार

Edited By Urmila,Updated: 23 Mar, 2026 03:53 PM
गुरदासपुर के नजदीकी गांव बब्बेहाली अडड़े पर बेखौफ चोरों द्वारा एक ही रात में आठ दुकानों में चोरी करने की खबर सामने आई है।
गुरदासपुर (विनोद, हरजिंदर सिंह गोराया): गुरदासपुर के नजदीकी गांव बब्बेहाली अडड़े पर बेखौफ चोरों द्वारा एक ही रात में आठ दुकानों में चोरी करने की खबर सामने आई है। लुटेरों ने अड्डे पर मौजूद शराब की दुकानों, दवाइयों की दुकानों, पेट शॉप और कई दूसरी दुकानों को निशाना बनाया और एक लाख रुपये से ज्यादा का कैश और दूसरा सामान चुरा लिया।
मेडिकल स्टोर से सूखे दूध के डिब्बे और बच्चों की दवाइयां भी नहीं छोड़ी गईं। चोरों ने शराब की दुकान से महंगी शराब की बोतलें और कुछ कैश भी चुरा लिए हैं। दुकानदारों के मुताबिक, चोरी सुबह लगभग 2-30 बजे के बाद हुई, जबकि उन्हें चोरी का पता सुबह चला।
चोर सबूत मिटाने के लिए चार दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर अपने साथ ले गए हैं। संबंधित तिबड़ थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं।
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