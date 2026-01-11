Main Menu

  जालंधर पहुंचे गोल्डन हट के राणा, बेअदबी पर कानून बनाने को लेकर दिया बयान

Edited By VANSH Sharma,Updated: 11 Jan, 2026 06:32 PM

rana of golden hut arrived in jalandhar

हरियाणा के मशहूर गोल्डन हट के राणा नगर कीर्तन के साथ जालंधर पहुंचे।

जालंधर: हरियाणा के मशहूर गोल्डन हट के राणा नगर कीर्तन के साथ जालंधर पहुंचे। दरअसल, समाना से “गुरु की वाहीर” (पैदल यात्रा) के रूप में एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो आज जालंधर पहुंचा। इस नगर कीर्तन में सिख श्रद्धालु समाना से अमृतसर तक गुरुओं के मार्ग पर पैदल यात्रा करेंगे। यह यात्रा गुरुओं के जीवन से जुड़ी यादों को ताजा करती है और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हाल ही में ऐसी ही एक यात्रा जनवरी 2026 में शुरू हुई थी, जो 15 जनवरी को अमृतसर पहुंचेगी।

नगर कीर्तन को लेकर राणा ने कहा कि भाई गुरजीत सिंह खालसा को 15 महीने पूरे हो चुके हैं। वह 12 अक्टूबर 2024 से 400 फीट ऊंचे टावर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी न हो और इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए, इसी मांग को लेकर वह पिछले 15 महीनों से टावर पर बैठे हैं।

राणा ने कहा कि यह नगर कीर्तन गुरु साहिब को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अब तक सामने आए बेअदबी के अधिकतर मामले पंजाब से ही सामने आए हैं। शहीदों की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया, लेकिन आज पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

इस दौरान राणा ने कहा कि आज भाई गुरजीत सिंह को 15 महीने पूरे हो गए हैं, ऐसे में लोग 15 मिनट का समय निकालकर उनके साथ गुरु साहिब के सम्मान में नारे लगाकर सहयोग करें। उन्होंने बताया कि हाल ही में पंजाब सरकार के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने बेअदबी को लेकर जल्द कानून बनाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में पंजाब से इस कानून की शुरुआत होने की उम्मीद है।

राणा ने कहा कि हमारे गुरुओं ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया, लेकिन बेअदबी पर कानून बनाने को लेकर अब तक तीन सरकारें दावे कर चुकी हैं और अभी तक किसी ने भी ठोस कानून नहीं बनाया। हालांकि, उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द इस दिशा में कानून बनाएगी।

