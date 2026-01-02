Main Menu

पंजाब में 3-3 सरकारी छुट्टियां! बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और दफ्तर, नोट करें लंबा Weekend

Edited By Vatika,Updated: 02 Jan, 2026 01:15 PM

पंजाब डेस्कः नए साल में पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी है। वर्ष 2026 में पंजाब में कुल 11 लंबे वीकेंड बन रहे हैं, जिनके चलते स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में लगातार 3-3 सरकारी छुट्टियां मिलेंगी। इन लंबे वीकेंड्स का लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी मिलेगा। इस साल 6 त्योहार शुक्रवार और 5 त्योहार सोमवार को पड़ रहे हैं, जिससे शनिवार-रविवार को जोड़कर लंबे वीकेंड की स्थिति बन रही है।

पंजाब में 11 लंबे वीकेंड, नवंबर में 4 दिन की लगातार छुट्टी
जनवरी महीने में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सोमवार को है। ऐसे में 24 जनवरी (शनिवार) और 25 जनवरी (रविवार) को मिलाकर लगातार 3 दिन की छुट्टी रहेगी।
23 मार्च सोमवार को शहीद-ए-आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस है, जिससे 21 और 22 मार्च (शनिवार-रविवार) को मिलाकर 3 दिन का अवकाश बनेगा।
3 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, इसके बाद 4 अप्रैल शनिवार और 5 अप्रैल रविवार होने से लंबा वीकेंड रहेगा।
29 जून सोमवार को कबीर जयंती है, ऐसे में 27 जून शनिवार और 28 जून रविवार के साथ 3 दिन की छुट्टी मिलेगी।
31 जुलाई शुक्रवार को शहीद ऊधम सिंह जयंती है। इसके बाद 1 अगस्त शनिवार और 2 अगस्त रविवार को मिलाकर लगातार 3 छुट्टियां रहेंगी।
4 सितंबर शुक्रवार को जन्माष्टमी की छुट्टी है, जिससे 5 और 6 सितंबर को शनिवार-रविवार के साथ लंबा वीकेंड बनेगा।
2 अक्टूबर शुक्रवार को गांधी जयंती है। 3 और 4 अक्टूबर को शनिवार-रविवार मिलाकर 3 दिन की छुट्टी रहेगी।
वहीं 26 अक्टूबर सोमवार को वाल्मीकि जयंती है, जिससे 24 और 25 अक्टूबर को मिलाकर फिर 3 दिन का अवकाश बनेगा।
नवंबर में 8 नवंबर रविवार को दिवाली और 9 नवंबर सोमवार को विश्वकर्मा डे है। 7 नवंबर शनिवार की छुट्टी के साथ यहां भी 3 दिन का वीकेंड बनेगा। इसके अलावा 16 नवंबर सोमवार को करतार सिंह सराभा का शहीदी दिवस है, जिससे 14 और 15 नवंबर की छुट्टियों के साथ लंबा वीकेंड रहेगा।
साल के अंत में 25 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस की छुट्टी है। इसके बाद 26 दिसंबर शनिवार, 27 दिसंबर रविवार और 28 दिसंबर सोमवार को शहीदी सभा की छुट्टी मिलाकर कुल 4 दिन की लगातार सरकारी छुट्टी रहेगी।

