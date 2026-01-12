जालंधर : संडे बाजार में अव्यवस्था, भगवान वाल्मीकि चौक से श्री राम चौक तक लगा लंबा जाम

भगवान वाल्मीकि चौक के आसपास लगने वाले संडे बाजार में अव्यवस्था का नजारा देखने को मिला।

जालंधर (वरुण): भगवान वाल्मीकि चौक के आसपास लगने वाले संडे बाजार में अव्यवस्था का नजारा देखने को मिला। सड़कों पर ही फड़िया और रेहड़िया लगी थी। सड़क पर जगह कम होने के कारण ट्रैफिक सिंगल लाइन पर चलता रहा जिसके कारण लंबा जाम लग गया। जाम लगाने में ऑटो और ई रिक्शा वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जाम के बीच ही कई ऑटो और ई रिक्शा रॉन्ग साइड पर चलते रहे। हालात यह बन गए कि वाहनों की कतारें भगवान वाल्मीकि चौक से लेकर श्री राम चौक तक लग गई।

अक्सर ट्रैफिक पुलिस अवैध कब्जों को लेकर संडे बाजार पर एक्शन लेती रही लेकिन अब ट्रैफिक सुचारू ढंग से चलाने को लेकर पुलिस भी नाकाम दिखाई दे रही है। संडे बाजार की तरफ जाने वाले ऑटो और ई रिक्शा वालों को अब एंट्री करवाई जाती है जिसके कारण रविवार को ट्रैफिक का और बुरा हाल हो जाता है। सड़क पर लगी फड़ियों और रेहड़ियों से सामान लेने वाले लोगों ने ही सड़क पर ही दो पहिया वाहन खड़े किए हुए थे जिसके कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई।

भगवान वाल्मीकि चौक से श्री राम चौक तक पहुंचने के लिए 25 से 30 मिनट लगे। हैरानी की बात है कि उक्त रोड से ही सिविल अस्पताल के लिए एंबुलैंस निकलती है जबकि दमकल विभाग की गाड़िया भी ज्यादातर इसी रोड का इस्तेमाल करती है लेकिन उसके बावजूद इस रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल सुचारू ढंग से चलते रहने के कोई उचित इंतजाम नहीं है।

