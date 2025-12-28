जालंधर के PAP चौक पर लगा भारी जाम, राहगीर परेशान

Edited By Kalash,Updated: 28 Dec, 2025 03:07 PM
जालंधर के पी.ए.पी. चौक पर भारी ट्रैफिक जाम लगा है।
पंजाब डेस्क: जालंधर आने-जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार जालंधर के पी.ए.पी. चौक पर भारी ट्रैफिक जाम लगा है। इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे के कारण यहां लंबा जाम लग गया है।
रविवार की छुट्टी के कारण पी.ए.पी. चौक पर यातायात पहले ही सामान्य से अधिक होता है। वहीं सड़क हादसे के कारण लगे जाम के चलते लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर हो रही है।
