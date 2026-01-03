Main Menu

नशे के काले कारोबार पर बुल्डोजर, महिला तस्कर का अवैध निर्माण ध्वस्त

03 Jan, 2026

मंडी गोबिंदगढ़ (सुरेश): नशे के काले कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए फतेहगढ़ साहिब पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस लड़ी के अंतर्गत लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा कथित महिला तस्कर विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए महिला तस्कर द्वारा किए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। इस मौके भारी पुलिस फोर्स और नगर कौंसिल के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

इस मौके बातचीत करते एस.पी. (पी.बी.आई.) जसकीरत अहीर ने बताया कि यह कार्रवाई नगर कौंसिल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें निर्माण को नियमों विरुद्ध और नाजायज पाया गया था। उन्होंने बताया कि इस कथित महिला तस्कर विरुद्ध पहले ही नशा तस्करी के गंभीर आरोपों में एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज हैं।

एस.पी. जसकीरत अहीर ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि नशे का काला कारोबार करने वाले किसी भी बुरे तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों द्वारा नाजायज कमाई के साथ बनाईं जायदादों और बनाईं विरुद्ध ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। पुलिस की इस कार्रवाई के साथ आम लोगों ने पुलिस और प्रशासन के इस कदम की प्रशंसा की है।

