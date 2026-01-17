Punjab: ट्रक ने कुचली जवान लड़की की टांगे, बोली- मेरी मां को मत बताना...

माहिलपुर शहर के मेन चौक में एक दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई है।

माहिलपुर (जसवीर): माहिलपुर शहर के मेन चौक में एक दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई है। इस दौरान एक ट्रक ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा सवार लड़की की टांगे ट्रक के पिछले टायरों के नीचे बुरी तरह कुचल गई। घायल लड़की की पचयान लखविंदर कौर (26) पुत्री जसवीर सिंह निवासी गांव महमूदोवाल कलां के रूप में हुई है।

सिविल अस्पताल माहिलपुर में इलाज करा रही लखविंदर कौर के पिता ने बताया कि उनकी बेटी हमेशा की तरह अपनी एक्टिवा पर माहिलपुर की एक प्राइवेट एकेडमी जा रही थी, तभी अचानक उक्त जगह पर बजरी से भरे एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिसे राजिंदर सिंह पुत्र धर्मवीर निवासी गुरदासपुर चला रहा था।

इससे लखविंदर कौर गिर गई और उसके दोनों टांगे पिछले टायरों के नीचे फंस गए। बड़ी मुश्किल से राहगीरों ने उसे ट्रक के नीचे से निकाला और सिविल अस्पताल माहिलपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। माहिलपुर थाने की पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान इलाज करा रही लड़की ने रोते हुए कहा कि उसकी मां को न बताना नहीं व जीते जी मर जाएगी।

