लुधियाना में हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, PAU के मेस और हॉस्टल में छापेमारी, 17 सैंपल भरे

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर खाने-पीने की वस्तुओं के 17 सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेजा।

लुधियाना (सहगल): स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर खाने-पीने की वस्तुओं के 17 सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेजा। फूड विंग की टीम ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के दो ब्वॉयज होस्टल और दो गर्ल्स होस्टल सहित ऋषि नगर, फाऊंटेन चौक, सैक्टर 32, मुंडियां कलां और जमालपुर के फास्ट फूड आऊटलेट, रैस्टोरैंट, बेकरी, मिठाई की दुकानों और डेयरियों का निरीक्षण किया।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष चावला ने बताया कि टीम ने आटा, पनीर, दही, तैयार सब्जी, नारियल की चटनी, चना मंचूरिया, वेज पैटी, मैदा, मीठा मसाला, घी, गुड़ के टुकड़े और दूध सहित 17 सैंपल लिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन सैंपलों की जांच में असमान्य परिणाम आएंगे, उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डॉ. चावला ने बताया कि आने वाले दिनों में अस्पतालों की कैंटीनों की जांच भी की जाएगी। इससे पहले एस.पी.एस. और ओसवाल अस्पताल की कैंटीनों की जांच की गई थी और यह अभियान जारी रहेगा।

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