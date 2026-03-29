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लुधियाना में फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई, कई नामी फास्ट फूड दुकानों पर की छापेमारी

Edited By Urmila,Updated: 29 Mar, 2026 09:07 AM

major action by food safety team in ludhiana

धियाना की फूड सेफ्टी टीम ने डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर के गाइडैंस में शहर के खास इलाकों में अलग-अलग फास्ट फूड आउटलेट्स और रैस्टोरैंट्स को टारगेट करते हुए एक बड़ा इंस्पैक्शन ड्राइव चलाया।

लुधियाना  (सहगल, सुधीर): लुधियाना की फूड सेफ्टी टीम ने डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर के गाइडैंस में शहर के खास इलाकों में अलग-अलग फास्ट फूड आउटलेट्स और रैस्टोरैंट्स को टारगेट करते हुए एक बड़ा इंस्पैक्शन ड्राइव चलाया। ड्राइव के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. आशीष चावला ने बताया कि टीम ने मॉडल टाउन, शास्त्री नगर, इश्मीत चौक और ट्यूशन मार्कीट में मौजूद कई फूड जगहों का इंस्पैक्शन किया। यह इंस्पैक्शन रैगुलर सर्विलांस के हिस्से के तौर पर किया गया ताकि यह पक्का किया जा सके कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स तय सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं।

इंस्पैक्शन के दौरान, टीम ने पिज़्ज़ा सॉस, क्रीम, इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल, वेज बुलेट्स और ग्रेवी के सैंपल इकट्ठा किए। इन फूड आइटम्स को फास्ट फूड बनाने में इनके बार-बार इस्तेमाल और सही स्टैंडर्ड्स न बनाए जाने पर क्वालिटी खराब होने या मिलावट के खतरे को ध्यान में रखते हुए चुना गया था।

डॉ. चावला ने बताया कि इकट्ठा किए गए सभी सैंपल्स को डिटेल्ड एनालिसिस के लिए लैबोरेटरी में भेज दिया गया है। उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि लैबोरेटरी रिपोर्ट और फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के नियमों के अनुसार ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी।

रैगुलेटरी कम्प्लायंस के महत्व को दोहराते हुए उन्होंने बताया कि सभी फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटरों को तय गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है, जिसमें सही हाइजीन बनाए रखना, सुरक्षित और मंज़ूर सामग्री का इस्तेमाल करना और खाना बनाने और स्टोर करने में क्वालिटी पक्का करना शामिल है।

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डॉ. चावला ने फ़ूड वेंडर्स से यह भी कहा कि वे तय लिमिट से ज़्यादा कुकिंग ऑयल का दोबारा इस्तेमाल न करें और फ़ूड सेफ़्टी नियमों का सख्ती से पालन करें। कंज्यूमर्स को सलाह दी गई है कि वे सावधान रहें और खाने की क्वालिटी से जुड़ी किसी भी चिंता की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें।

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