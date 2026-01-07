चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 दिन झेलनी पड़ेगी परेशानी

Main Menu

Edited By Kalash,Updated: 07 Jan, 2026 02:38 PM

chandigarh railway station

रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले रेलवे स्टेशन पर 15 दिन यात्रियों को खास सावधानी बरतनी होगी।

चंडीगढ़ (ललन): रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले रेलवे स्टेशन पर 15 दिन यात्रियों को खास सावधानी बरतनी होगी। स्टेशन पर चल रहे विश्व स्तरीय निर्माण कार्यों के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 1 को 20 जनवरी से 3 फरवरी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इसका सीधा असर कालका और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों पर पड़ेगा। अब शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होंगी। इसी तरह दिल्ली से चंडीगढ़ आने वाली शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएंगी जबकि पहले ये ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पर लगती थी।

प्लेटफॉर्म 1 पर थ्रू-रूफ का करवाया जाएगा काम

रेलवे के मुताबिक यह बदलाव प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए जाने वाले थ्रू-रूफ के काम की वजह से किया गया है। इसमें भविष्य में यात्रियों को मौसम से बचाव और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंबाला मंडल के सीनियर डी.सी.एम. नवीन कुमार ने कहा कि पैसेंजर घर से निकलने से पहले और स्टेशन पहुंचने के बाद अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेक कर लें। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट करेगा ताकि किसी को भटकना न पड़े।

32 ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म 

प्लेटफॉर्म-1 बंद होने की वजह से रेलवे ने कुल 32 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए हैं। वंदे भारत ट्रेन नंबर 20977-78 अब प्लेटफॉर्म नंबर-6 पर आएगी और ट्रेन भी वहीं से चलेगी। लखनऊ से आने वाली ट्रेन नंबर 12231 अब प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर आएगी, जबकि जन शताब्दी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म 1 की जगह प्लेटफॉर्म 3 से चलेगी। रेलवे ने पैसेंजर से अपील की है कि वे स्टेशन पर काफी पहले पहुंच जाएं और परेशानी से बचने के लिए इन्फॉर्मेशन बोर्डों के ऐलान पर ध्यान दें।

