Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 01 Feb, 2026 01:17 PM
बदला आदमपुर एयरपोर्ट का नाम, लग गए नए नाम वाले बोर्ड
1. पंजाब के 14 जिलों में अलर्ट जारी, जानें 4 फरवरी तक के मौसम का हाल
फरवरी की शुरुआत के साथ ही पंजाब के मौसम ने करवट ले ली है। पंजाब के 14 जिलों ...
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालंधर दौरा आज, डेरा सचखंड बल्ला में होंगे नतमस्तक
धानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी (रविवार) को प्रस्तावित जालंधर दौरे को लेकर तैयारियां ...
3. कांग्रेस छोड़ने के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने बताया अपना अगला प्लान
पूर्व MLA नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान करके पंजाब की पॉलिटिक्स...
4. बदला आदमपुर एयरपोर्ट का नाम, लग गए नए नाम वाले बोर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जालंधर दौरे से पहले आदमपुर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा ...
5. High Alert पर जालंधर! प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरी तरह किया सील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जालंधर दौरे को देखते हुए पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। व्यापार में लाभ की संभावना है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। व्यापार से संबंधित कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं। छात्रों को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। घर-परिवार में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ...
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लंबे समय से जिस डील के लिए प्रयास कर रहे थे, वह आज फाइनल हो सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय आनंददायक रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा। व्यापार में नई साझेदारी के अवसर...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। अविवाहित लोग किसी से पहली मुलाकात में ही आकर्षित हो सकते हैं। काफी समय बाद मित्रों से मिलने का अवसर...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। युवाओं को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी परेशानी...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार बढ़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य के...
