Punjab में आज : राणा बलाचौरिया ह'त्याकांड के शूटर गिरफ्तार तो वहीं मां के भक्तों के लिए खुशखबरी, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 12 Jan, 2026 05:01 PM

मशहूर पंजाबी सिंगर की हत्या की साजिश! Sidhu Moosewala का करीबी दोस्त था Target

1. Big Breaking: राणा बलाचौरिया म/र्डर केस में 2 शूटर गिरफ्तार, होंगे बड़े खुलासे
राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट मिला है। दरअसल ...

2. Punjab: 328 पावन स्वरूपों के मामले में SGPC पुलिस का करे सहयोग: जत्थेदार गड़गज
328 पावन स्वरूपों की जांच मामले से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। श्री अकाल तख्त...

3. Ludhiana में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़, रोहित गोदारा गैंग के 2 गुर्गे घायल
 लुधियाना में पुलिस व गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक...

4. Maa Vaishno Devi के भक्तों के लिए खुशखबरी! जानें किस दिन खुलेंगे पुरानी गुफा के कपाट
 वैष्णो देवी भवन पर पुरानी गुफा के कपाट मकर संक्रांति के उपलक्ष पर बुधवार को विधिवद्ध ...

5. मशहूर पंजाबी सिंगर की हत्या की साजिश! Sidhu Moosewala का करीबी दोस्त था Target
बरनाला पुलिस ने एक अत्यंत संवेदनशील मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाबी ...

6. 3 करोड़ पंजाबियों के लिए खुशखबरी, 22 जनवरी से शुरू होगी योजाना, जानें क्या हैं शर्तें
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ‘मुख्यमंत्री सेहत ...

7. Punjab के स्कूलों में 20 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाने की मांग, करवाया जा रहा Online Survey
पंजाब में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए सरकारी शिक्षकों ने स्कूलों की सर्दियों...

8. सियासी जगत में शोक! कांग्रेस के पूर्व MLA का निधन
जिला लुधियाना के वरिष्ठ पॉलिटिशियन और कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरदीप सिंह भैणी का...

9. माघी मेले पर रेलवे विभाग का फैसला, कोटकपूरा से चलेगी स्पेशल ट्रेन
रेल विभाग द्वारा श्री मुक्तसर साहिब में लग रहे माघी मेले को लेकर कोटकपूरा से स्पेशल...

10. सरपंच हत्याकांड मामले में DGP का खुलासा, 2 मुख्य शूटर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार
अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह के सनसनीखेज हत्या मामले में ...

