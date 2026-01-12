सियासी जगत में शोक! कांग्रेस के पूर्व MLA का निधन

जिला लुधियाना के वरिष्ठ पॉलिटिशियन और कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरदीप सिंह भैणी का आज सुबह अचानक निधन हो गया।

सिधवां बेट (चाहल): जिला लुधियाना के वरिष्ठ पॉलिटिशियन और कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरदीप सिंह भैणी का आज सुबह अचानक निधन हो गया। उनकी उम्र करीब 92 वर्ष थी। उनके बेटे पंजाब खादी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मेजर सिंह भैणी और कनाडा के जाने-माने बिजनेसमैन सुखदेव सिंह तूर ने बताया कि उनके पिता गुरदीप सिंह भैनी का अंतिम संस्कार परिवार के सदस्यों के विदेश से आने के बाद किया जाएगा।

