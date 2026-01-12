सरपंच हत्याकांड मामले में DGP का खुलासा, 2 मुख्य शूटर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह के सनसनीखेज हत्या मामले में

चंडीगढ़/अमृतसर: अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह के सनसनीखेज हत्या मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में गोलियां चलाने वाले दो मुख्य शूटरों को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीजीपी के अनुसार, 2 गिरफ्तारियां छत्तीसगढ़, 3 मोहाली और 2 तरनतारन से की गई हैं। रायपुर से गिरफ्तार किए गए शूटरों की पहचान सुखराज सिंह उर्फ गंगा (निवासी पट्टी, तरनतारन) और करमजीत सिंह (निवासी गुरदासपुर) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से आरोपियों को पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों को 14 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लाया जा रहा है। वहीं आज सुबह तरनतारन पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा (निवासी गांव कलसियां कलां), अरमानदीप सिंह और हरप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आधुनिक तकनीक और गहन जांच के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई। डीजीपी गौरव यादव ने खुलासा किया कि इस हत्याकांड को विदेश में बैठे हैंडलरों के इशारे पर अंजाम दिया गया।

शादी समारोह में हुई थी हत्या

गौरतलब है कि 4 जनवरी को तरनतारन जिले के गांव वलटोहा के सरपंच जर्मल सिंह अमृतसर स्थित मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान जब वह खाना खा रहे थे, तभी दो हमलावर उनके बेहद करीब आए और सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश की जा रही है।