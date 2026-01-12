Main Menu

Punjab के स्कूलों में 20 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाने की मांग, करवाया जा रहा Online Survey

पंजाब में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए सरकारी शिक्षकों ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां

लुधियाना: पंजाब में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए सरकारी शिक्षकों ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल छुट्टियां 13 जनवरी तक हैं और 14 जनवरी से स्कूल खुलने हैं। शिक्षकों ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सऐप के जरिए ऑनलाइन सर्वे शुरू किया है, जिसमें अब तक करीब 1200 लोग छुट्टियां बढ़ाने के पक्ष में, जबकि 250 लोग इसके विरोध में सामने आए हैं।

शिक्षकों का कहना है कि गिरते तापमान से बच्चों की सेहत प्रभावित हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में सुबह स्कूल पहुंचना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह भी ठंड और कोहरा जारी रह सकता है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही दो बार छुट्टियां बढ़ा चुकी है, अब शिक्षक बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें 20 जनवरी तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

उधर, मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार बठिंडा 1.6 डिग्री सैल्सियस तापमान के साथ पंजाब में सबसे ठंडा रहा।  वहीं पहाड़ों में  हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भारी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।  मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक 12 से 15 जनवरी तक ‘यैलो अलर्ट’ रहेगा व इसके बाद मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं, पंजाब के बार्डर एरिया वाले कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। आलम यह है कि ठंड का कहर पंजाब के हर हिस्से में नजर आ रहा है, पटियाला की बात की जाए तो वहां का न्यूनतम तापमान 3.8 जबकि बठिंडा का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री रिकार्ड किया गया। पंजाब भर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रिकार्ड हुआ है जोकि भारी ठंड बता रहा है।

