Punjab में आज : CM मान ने बांटे नियुक्ति पत्र तो वहीं 3 IAS अधिकारियों की प्रमोशन, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 03 Jan, 2026 04:57 PM
1. CM भगवंत मान ने युवाओं को दिया तोहफा, बांटे नियुक्ति पत्र
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों...
2. पंजाब सरकार का प्रशासनिक फैसला, 3 IAS अधिकारियों को दी पदोन्नति
जाब सरकार ने वर्ष 2010 बैच के आई.ए.एस. अधिकारियों को पदोन्नति दी है ...
3. भारत नगर चौक विवाद पर किन्नर समाज की दो टूक, माई भोली महंत ने की कार्रवाई की मांग
लुधियाना के भारत नगर चौक पर दो दिन पहले हुई एक घटना ने शहर में कुछ...
4. रूस-यूक्रेन युद्ध में Jalandhar के युवक की मौ+त, पार्थिव शरीर पहुंचा भारत
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के एक और युवक की जान चली गई। जालंधर जिले ...
5. पंजाब सरकार का तरनतारन वासियों को बड़ा तोहफा, प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
बीते वर्ष बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की पूर्ती के लिए पंजाब सरकार...
6. Punjab Weather: पंजाब-चंडीगढ़ में घना कोहरा और शीत लहर, Red Alert जारी
पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे और शीत लहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ...
7. 328 पवित्र स्वरूपों की जांच पर CP का बड़ा बयान, पंजाब-चंडीगढ़ में 15 जगहों पर तलाशी जारी
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के गंभीर मामले में बनाई गई स्पेशल...
8. पंजाब में सनसनीखेज वारदात, बुज़ुर्ग मां को बंधक बनाकर बेटे की बेरहमी से ह/त्या
शहर से एक बड़ी वारदात सामने आई है। वार्ड नंबर 12 में 3 नकाबपोश लोगों ने एक...
9. Ludhiana: कबाड़ के गोदाम में लगी भयानक आग, दूर-दूर तक उठी लपटें
सलेम टाबरी इलाके में स्थित पीरू बंदा में कबाड़ के गोदाम को अचानक आग लगने ...
10. पंजाब सरकार के फैसले से व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, पढ़ें...
पंजाब के व्यापारियों और व्यापारिक भाईचारे ने पंजाब सरकार की एकमुश्त निपटान...
