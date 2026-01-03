पंजाब में सनसनीखेज वारदात, बुज़ुर्ग मां को बंधक बनाकर बेटे की बेरहमी से ह/त्या

Edited By Kamini,Updated: 03 Jan, 2026 04:22 PM
लेहरागागा (गर्ग): शहर से एक बड़ी वारदात सामने आई है। वार्ड नंबर 12 में 3 नकाबपोश लोगों ने एक घर में घुसकर एक बुज़ुर्ग महिला के हाथ-पैर बांधे, फिर उनके बेटे की हत्या कर दी और फिर लूटपाट की। इस घटना से शहर में डर और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक, अग्रवाल परिवार से ताल्लुक रखने वाले कृष्ण कुमार उर्फ नीता वार्ड नंबर 12 में अपनी मां के साथ रहते थे। बीती रात 3 नकाबपोश लोग उनके घर में घुसे और उनकी माँ के हाथ-पैर बांधने के बाद कृष्ण कुमार ने नीता की हत्या कर दी और लूटपाट करते हुए फरार हो गए।
नकाबपोश लोगों के मोहल्ले में घुसकर घर में घुसने की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। शोर मचाने पर आस-पास के लोगों के इकट्ठा होने पर लुटेरे भागने में कामयाब हो गए। मृतक की माँ ने भी मीडिया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले पर DSP रणवीर सिंह ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और CCTV कैमरों पर नजर रखी जा रही है, पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों की तलाश कर रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, किसी भी असामाजिक तत्व को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम संघर्ष करेंगे: सिद्धू, गुप्ता
मामले पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सनमीक सिंह हेनरी सिद्धू और पूर्व जिला शिकायत कमेटी के सदस्य और मौजूदा पार्षद एडवोकेट रजनीश गुप्ता ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, असामाजिक तत्वों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है, लहरागागा में एक युवक की सरेआम हत्या यह साबित करती है कि राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया तो कांग्रेस बड़े स्तर पर संघर्ष करेगी।
