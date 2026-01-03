Main Menu

  • 328 पवित्र स्वरूपों की जांच पर CP का बड़ा बयान, पंजाब-चंडीगढ़ में 15 जगहों पर तलाशी जारी

Edited By Kamini,Updated: 03 Jan, 2026 01:16 PM

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों  के गंभीर मामले में बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी जांच तेज कर दी है।

अमृतसर: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों  के गंभीर मामले में बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी जांच तेज कर दी है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जांच पूरी तरह से फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर की जा रही है। पुलिस कमिश्नर भुल्लर के मुताबिक, कोर्ट से मिले सर्च वारंट के आधार पर SIT की तरफ से कुल 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन जगहों में चंडीगढ़ में 2 जगह, अमृतसर शहर में 8 जगह, और गुरदासपुर, रोपड़, तरनतारन और अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में भी अलग-अलग जगहों पर जांच की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में अब तक सतिंदर सिंह कोहली को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी समेत दूसरे संदिग्धों के घरों, ऑफिस और ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। जांच का मुख्य मकसद सामने आए सभी सबूत, डॉक्यूमेंट या सबूत को रिकॉर्ड पर लाना है। अभी SS कोहली रिमांड पर हैं, और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नए फैक्ट्स मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे। इस प्रोसेस को सीनियर और चीफ जांच अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं।

पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि जांच पूरी तरह से मेरिट और सबूतों पर आधारित है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक सेंसिटिव मामला है और जांच पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ की जा रही है।

