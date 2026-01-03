पंजाब सरकार का तरनतारन वासियों को बड़ा तोहफा, प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए वित्ती मंजूरी और प्रबंधकी प्रवानगी जारी कर दी गई है।

तरनतारन (रमन चावला): बीते वर्ष बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की पूर्ती के लिए पंजाब सरकार द्वारा रंगला पंजाब सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे मिशन चढ़दीकला के तहत सी.एस.आर. और नॉन सी.एस.आर. कैटेगरी के अधीन तरनतारन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 14 प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल लागत 161 लाख रुपये है के लिए वित्तिय मंजूरी और प्रशासनिक प्रवानगी जारी की गई है।

इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर तरनतारन राहुल IAS ने बताया कि इन 14 प्रोजेक्ट्स में CSR कैटेगरी के तहत गांव ठठियां खुर्द के सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल पर 24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह, गांव रायपुर बलिम में सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के रेनोवेशन पर 21 लाख रुपये, गांव नंदपुर में आंगनवाड़ी सेंटर पर 10 लाख रुपये, गांव लालपुर में आंगनवाड़ी सेंटर पर 10 लाख रुपये, गांव तूर में आंगनवाड़ी सेंटर पर 10 लाख रुपये, गांव रसूलपुर कलां में धर्मशाला पर 5 लाख रुपये, गांव आसल उत्ताड़ में डिफेंस ड्रेन की सड़क पर 5 लाख रुपये, गांव भूसे में सरकारी स्कूल पर 18 लाख रुपये और गांव बुर्ज में धर्मशाला पर 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर राहुल ने बताया कि नॉन सी.एस.आर. कैटेगरी के तहत, गांव बनवालीपुर की एस.सी. श्मशान घाट पर 6 लाख रुपये, गांव मुंडा में श्मशान घाट पर 8 लाख रुपये, गुजरपुर में श्मशान घाट पर 6 लाख रुपये और गांव ढुडियावाला में श्मशान घाट पर 8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए वित्ती मंजूरी और प्रबंधकी प्रवानगी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी मंजूर कामों को 28 फरवरी 2026 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर तरनतारन ने कहा कि मिशन चढ़दीकला के तहत जिला तरनतारन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 13 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिन पर 108 लाख रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

