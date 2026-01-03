CM भगवंत मान ने युवाओं को दिया तोहफा, बांटे नियुक्ति पत्र

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों के लिए 606 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे।

चंडीगढ़/जालंधर : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों के लिए 606 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से अब तक 61,281 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। यह समागम पंजाब सरकार के साल 2026 के मिशन रोजगार का पहला समागम है।

पंजाब सरकार की ओर से साल 2026 के पहले इवेंट के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को नौकरियां देते हुए नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनके लिए पूरा पंजाब उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र लेने वालों को जो खुशी हो रही है, वैसी ही खुशी उन्हें भी आज हो रही है, ऐसे लग रहा है कि उनके परिवार में किसी को नौकरी मिलने जा रही है।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमीर वह नहीं माना जाएगा जिसके पास बैंकों में पैसा और कारें हों, बल्कि बड़ा आदमी वह माना जाएगा जिसके पास ऊंची पढ़ाई होगी। इस मौके पर पिछली सरकारों पर ज़ुबानी हमला करते हुए सी.एम. भगवंत मान ने कहा कि जिन्होंने साइन करने थे, उन्होंने अपने भाई-भतीजों की चिट्ठियों पर साइन कर दिए। उस समय उनके युवा नौकरी की चिट्ठियों का इंतजार करते रहे थे।

