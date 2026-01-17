Punjab : रेलवे स्टेशन बंद होने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, सरपंच ने केंद्रीय मंत्री से लगाई गुहार

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 17 Jan, 2026 10:39 AM

bhanohar railway station closed

गांव भनोहड़ पंजाब और इसके साथ लगते 5 गांवों दाखा, गहौर, हसनपुर, रुड़का और जांगपुर के लोगों के साथ रेलवे विभाग ने बेइंसाफी करते हुए भनोहड़ रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया है।

मुल्लांपुर दाखा (कालिया): गांव भनोहड़ पंजाब और इसके साथ लगते 5 गांवों दाखा, गहौर, हसनपुर, रुड़का और जांगपुर के लोगों के साथ रेलवे विभाग ने बेइंसाफी करते हुए भनोहड़ रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया है जिससे अप्रैल 2022 से रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकनी बंद हो गईं, जिस कारण गांव निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन की इमारत की हालत भी खराब हो गई है, जिसकी तरफ रेलवे विभाग के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।

सरपंच बूटा सिंह ने बताया कि हमारे गांव के 80 प्रतिशत युवा सेना में भर्ती हैं और सेना के वीरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भनोहड़ रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया था ताकि देश की रक्षा करने वालों को विशेष सुविधा दी जा सके और स्टेशन पर ट्रेनें रुकती थीं तथा गांव निवासी भी बहुत खुश थे।

2019 में लाकडाउन होने से एक-दूसरे से दूरी बनाकर बैठने की शर्त और पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देश की पालना के कारण यात्रियों का कम होना स्वाभाविक था, जिस कारण भनोहड़ रेलवे स्टेशन की आमदन कम हो गई जिसका खमियाजा अब गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे विभाग ने भनोहड़ रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनें न खड़ी करने का आदेश जारी करके उनके साथ धक्केशाही की है।

उन्होंने रेलवे विभाग के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और उच्च अधिकारियों से मांग की कि रोजाना जाने वाले यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए और सेना के जवानों की मुख्य मांग को समझते हुए इस रेलवे स्टेशन को फिर से चालू करवाएं ताकि गांव निवासियों के साथ-साथ सेना के सिपाहियों को भी इसका लाभ मिल सके।

