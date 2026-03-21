रंधावा सुसाइड केस: अश्वनी शर्मा बोले- Dying Declaration के आधार पर हो कार्रवाई

पंजाब में वेयरहाउस अधिकारी गगन रंधावा की आत्महत्या के मामले में सियासत और तेज हो गई है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में वेयरहाउस अधिकारी गगन रंधावा की आत्महत्या के मामले में सियासत और तेज हो गई है। भाजपा कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर मंत्री लालजीत भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अश्वनी शर्मा ने कहा कि वेयरहाउस अधिकारी ने कथित तौर पर मंत्री के दबाव और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या की। उन्होंने दावा किया कि मृतक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी बात रखी, जिसमें मंत्री पर पैसे इकट्ठा करने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं।

➖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ @laljitbhullar22 ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।

➖ ਗਗਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ; ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।



👉 Dying Declaration / ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ… pic.twitter.com/20SDcnD0b4 — Ashwani Sharma (मोदी का परिवार) (@AshwaniSBJP) March 21, 2026

उन्होंने मांग की है कि मृतक के कथित ‘डाइंग डिक्लेरेशन’ के आधार पर मंत्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि यदि सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है तो मामले की जांच CBI को सौंपी जाए। इस बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है।

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